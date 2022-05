Regno Unito, nessun pass per le Università italiane (Di mercoledì 18 maggio 2022) Non ci sono atenei del nostro Paese fra quelli che permettono via d'ingresso preferenziale a Londra dal prossimo 30 maggio Leggi su vanityfair (Di mercoledì 18 maggio 2022) Non ci sono atenei del nostro Paese fra quelli che permettono via d'ingresso preferenziale a Londra dal prossimo 30 maggio

Advertising

amnestyitalia : Domani alle 17 manifesteremo vicino all'ambasciata del Regno Unito a Roma per chiedere l'annullamento delle accuse… - amnestyitalia : Siamo a Roma, nei pressi dell'ambasciata del Regno Unito, per chiedere di non estradare Julian Assange negli Usa. E… - Agenzia_Ansa : Gli hacker russi di Killnet hanno annunciato il lancio di un attacco informatico globale contro Stati Uniti, German… - iambradipo : RT @_madscottie: Non capisco perché il Regno Unito non ha ancora portato uno scozzese con la cornamusa all’Eurovision per suonare un pezzo… - swagnotforyou : RT @_madscottie: Non capisco perché il Regno Unito non ha ancora portato uno scozzese con la cornamusa all’Eurovision per suonare un pezzo… -