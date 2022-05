Pd | Zannola | solidarietà a personale Atac per aggressione

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma – “Desidero esprimereall’autista e al, vittima ieri sera di un’da parte di un uomo che ha dato in escandescenze anche contro altri passeggeri mentre il bus era in movimento in zona Prati.” “L’intervento rapido dell’autista e dei Carabinieri ha permesso di identificare l’uomo, che è stato denunciato, e di mettere in sicurezza gli altri cittadini coinvolti. Voglio ringraziare ilche ogni giorno dimostra grande professionalità al servizio della città”. Così in un comunicato il consigliere dem e presidente della Commissione capitolina mobilità Giovanni. (Agenzia Dire)