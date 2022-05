Paolo Bonolis | il ‘miracolo’ dopo la morte del padre | non riusciva a credere ai suoi occhi

(Di mercoledì 18 maggio 2022)ha voluto raccontare un particolare retroscenaladi suo. Un episodio che custodisce dentro di se.in questi ultimi anni ha sempre più conquistato il pubblico italiano. Lo ha fatto con il suo modo di fare e di condurre. Davanti alle telecamere, però, ha anche mostrato anche un altro lato: la sua enorme sensibilità. Un fattore che esce fuori ogni qual volta accetta di essere intervistato. Nelle varie interviste, infatti, ha sempre deciso di raccontare qualcosa di se stesso. Screen TvIl successo e la profonda ammirazione per il conduttore romano passa anche dal volersi raccontare. Dal volersi farsi conoscere dal pubblico che lo ama e lo segue da tantissimo tempo. In ogni occasione,...

Advertising

Cattleya980 : RT @vucciria79: Ogni tanto mi manca Paolo Bonolis che dice guardatevi i puffi e poi ci rivediamo con Uan. - vucciria79 : Ogni tanto mi manca Paolo Bonolis che dice guardatevi i puffi e poi ci rivediamo con Uan. - sarettacm99 : paolo bonolis pensa prima alla sconfitta del milan e poi alla vittoria dell'Inter?? - Ieaderhong : @itboysanii paolo bonolis - dade494 : RT @omeprazolo_: Paolo #Bonolis 'Abbiamo vinto già 2 trofei e domenica chissà, il calcio è imprevedibile. Il Sassuolo farà la sua partita e… -

il Democratico

La notizia sulla moglie diè praticamente certa , dal momento che l'addio dagli studi di Canale 5 viene anticipato dalla diretta interessata in un'intervista. Su Adriana Volpe invece ci ...E anche il nome di Adriana Volpe, così come quello della consorte di, potrebbe non essere confermato nel cast dell'atteso Grande fratello vip 7, così come ripreso da Gossip & TV . In ... Paolo Bonolis, il dramma dietro al suo sorriso: "se non la operiamo muore" Paolo Bonolis ha voluto raccontare un particolare retroscena dopo la morte di suo padre. Un episodio che custodisce dentro di se.Alfonso Signorini ha già scelto i nuovi opinionisti del GF Vip 7: chi sono i sostituti di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe