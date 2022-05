Osimhen può raggiungere un nuovo bonus contro lo Spezia | le cifre

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Victorè stato uno dei punti cardinali del primo Napoli targato Luciano Spalletti. Per il nigeriano non mancano le offerte di mercato, ma il club azzurro non prenderà in considerazione richieste inferiori ai 100 milioni di euro. A proposito di, l’edizione odierna de La Repubblica svela alcuni compensi economici che l’attaccante ha già ricevuto e un altroche potrebbe centrare domenicalo. FOTO: Getty – NapoliIn particolare, ai quattro milioni netti di stipendio,ha già aggiunto 260mila euro come premio per la qualificazione in Champions League. Domenica, inoltre, il numero nove potrebbe incassare altri 130mila euro, che De Laurentiis gli aveva “promesso” in caso di raggiungimento di 20 reti stagionali (ora ...