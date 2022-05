Napoli | 28enne ucciso con 5 colpi di pistola alla testa in un giardino condominiale

Advertising

ilgiornalelocal : #Napoli, 28enne assassinato a colpi di pistola - infoitinterno : Omicidio a Napoli oggi: 28enne con precedenti ucciso con cinque colpi di pistola alla testa - infoitinterno : Omicidio a Napoli, 28enne ucciso a colpi d’arma da fuoco nel quartiere Soccavo - infoitinterno : Napoli, 28enne ucciso con 5 colpi di pistola alla testa: il corpo in un giardinetto - bizcommunityit : Omicidio a Napoli oggi: 28enne con precedenti ucciso con cinque colpi di pistola alla testa -

La tragedia è avvenuta in via Contieri, nel quartiere Soccavo, nella periferia occidentale di. Leggi anche >, 13enne accoltellato alla schiena in aula da un compagno di classe De ...Omicidio a. Unè stato ucciso a colpi di arma da fuoco questa mattina in un giardino condominiale in via Contieri, nel quartiere Soccavo. Emmanuele De Angelis è stato raggiunto da 5 colpi di arma ...Un altro omicidio a Napoli. Un uomo di 28 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nel capoluogo campano. Il giovane, Emauele De Angelis, ...Un uomo di 28 anni è rimasto ucciso a colpi di arma da fuoco a Napoli in via Contieri, nel quartiere Soccavo, periferia occidentale di Napoli. L'uomo, ...