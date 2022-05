Lazio, Lotito incontra Enzo Raiola per parlare di Patric e Romagnoli (Di mercoledì 18 maggio 2022) Lotito incontro Enzo Raiola, agente di Romagnoli e Patric, per definire le situazioni dei due calciatori con la Lazio E’ in corso proprio in questo momento l’incontro tra gli agenti di Patric e Romagnoli, Enzo Raiola, e Lotito, presidente della Lazio. Da definire le due situazioni: lo spagnolo deve valutare il rinnovo con i biancocelesti, le sirene dalla Spagna sono insistenti. Per il centrale del Milan, invece, c’è la possibilità di giungere ad un accordo visto che si libererà a zero dai rossoneri. Lo scrive Alfredo Pedullà. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 maggio 2022)incontro, agente di, per definire le situazioni dei due calciatori con laE’ in corso proprio in questo momento l’incontro tra gli agenti di, e, presidente della. Da definire le due situazioni: lo spagnolo deve valutare il rinnovo con i biancocelesti, le sirene dalla Spagna sono insistenti. Per il centrale del Milan, invece, c’è la possibilità di giungere ad un accordo visto che si libererà a zero dai rossoneri. Lo scrive Alfredo Pedullà. L'articolo proviene da Calcio News 24.

