La Trappola di Dalian omaggia Battiato in primo anniversario scomparsa (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – La cover di ‘Summer on a solitary beach’ è il tributo reso dalla band punk torinese La Trappola di Dalian, nel giorno del primo anniversario della scomparsa di Franco Battiato. Il brano, tra i più famosi del musicista catanese, pubblicato per la prima volta nel 1981, come estratto dell’album ‘La voce del padrone’, esce oggi in versione punk tra chitarre distorte, una ritmica incalzante e una linea vocale graffiante con la produzione di Adriano Vecchio. Sofia Cazzato (voce), Alessio Piedinovi (batteria), Angelo Rizza (basso) e Lorenzo Borghetto (chitarra), questi i componenti della band che ha da poco pubblicato il suo disco d’esordio ‘Oltre il click’. Il brano è il loro personale omaggio a uno dei musicisti italiani più importanti, anche al di là dei generi musicali ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – La cover di ‘Summer on a solitary beach’ è il tributo reso dalla band punk torinese Ladi, nel giorno deldelladi Franco. Il brano, tra i più famosi del musicista catanese, pubblicato per la prima volta nel 1981, come estratto dell’album ‘La voce del padrone’, esce oggi in versione punk tra chitarre distorte, una ritmica incalzante e una linea vocale graffiante con la produzione di Adriano Vecchio. Sofia Cazzato (voce), Alessio Piedinovi (batteria), Angelo Rizza (basso) e Lorenzo Borghetto (chitarra), questi i componenti della band che ha da poco pubblicato il suo disco d’esordio ‘Oltre il click’. Il brano è il loro personale omaggio a uno dei musicisti italiani più importanti, anche al di là dei generi musicali ...

Advertising

StraNotizie : La Trappola di Dalian omaggia Battiato in primo anniversario scomparsa - SanremoAncheNoi : RT @exhimusic: “Summer on a solitary beach” in versione punk- Il tributo de La Trappola di Dalian nel primo anniversario della scomparsa di… - VinnyVinile : “Summer on a solitary beach” in versione punk- Il tributo de La Trappola di Dalian nel primo anniversario della sco… - Dj_JoeFlanger : “Summer on a solitary beach” in versione punk- Il tributo de La Trappola di Dalian nel primo anniversario della sco… - DannyPhaser : “Summer on a solitary beach” in versione punk- Il tributo de La Trappola di Dalian nel primo anniversario della sco… -