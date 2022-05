Inzaghi | Donati | “Ha gestito bene il gruppo e portato due trofei a casa | esprimendo anche un bel calcio”

(Di mercoledì 18 maggio 2022)– A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto Massimo, ex calciatore di Bari, Palermo, Celtic e Verona. Come giudichi la stagione del Napoli e l’operato di Spalletti? “I tifosi si aspettano sempre qualcosa in più se non vinci. Il Napoli ha fatto una grande stagione ma si è persa in 2-3 partite che gli sono costati il giocarsi lo Scudetto fino ad ora. Questi risultati hanno messo in subbuglio l’ambiente, ma prima di essi era stata una stagione più che positiva. La base è importante, ma quest’anno poteva essere quello giusto per puntare allo Scudetto. Dispiacerà ai napoletani, ma la base c’è”. Se il Milan dovesse vincere, si potrebbe parlare di fallimento di? “Non si può dire perché dueli ha portati ...

Advertising

helmantaofani : Pippo Inzaghi, Giampaolo Pazzini, Massimo Donati, Jack Bonaventura, Franck Kessie, Andrea Conti, Christian Vieri, M… -

Tutto Napoli

... Vicenza vs Cosenza (diretta) Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: MassimoUltima chance ... Il club di Cellino ha cambiato da poco guida tecnica: viadentro una vecchia conscenza del ...... è intervenuto Massimo, ex calciatore del Milan, attuale opinionista a Dazn. Di seguito, un ... c'era stato un problema di prestazioni fisiche 'Lo ha detto anche, era un periodo in cui ... Dazn, Donati: "Ambiente in subbuglio, ma stagione del Napoli positiva e la base c'è" A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Massimo Donati, opinionista di Dazn ed ex calciatore ... Se il Milan dovesse vincere, si potrebbe parlare di fallimento di Inzaghi "Non si può ...A “1 Football Club” in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Massimo Donati, opinionista di Dazn ed ex calciatore del Milan: Stasera finale di Europa League: il tuo pensiero "Arrivano due squadre in ...