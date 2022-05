In Italia oltre 3mila lupi 'Non sono più una specie a rischio' (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il lupo non è più una specie a rischio in Italia, anzi. Gli interventi di conservazione ne hanno fatto aumentare la popolazione che ora supera i 3.300 esemplari, 950 nelle regioni alpine e quasi 2.400 ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il lupo non è più unain, anzi. Gli interventi di conservazione ne hanno fatto aumentare la popolazione che ora supera i 3.300 esemplari, 950 nelle regioni alpine e quasi 2.400 ...

Advertising

ilpost : Su oltre 180 ospedali e consultori italiani che dovrebbero garantire l’interruzione volontaria di gravidanza, ci so… - reportrai3 : Applicando in Italia il “soft power” russo Alexandr Dugin contatta le persone della sua lista. Oltre a Orazio Gnerr… - sole24ore : Sempre più lupi in Italia:?oltre 3.300 divisi tra Alpi e Appennini - MillochFabio : RT @FrancescoLollo1: Oltre 14mila clandestini arrivati da gennaio ad oggi in Italia: 10mila in più rispetto allo stesso periodo del 2020. E… - visitorcity : RT @TgrRai: Il caldo estivo in gran parte d'Italia, con temperature oltre i 30 gradi, acuisce i problemi della siccità dopo un inverno senz… -