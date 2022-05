Guerra in Ucraina, Shevchenko istituisce un numero verde (Di mercoledì 18 maggio 2022) Andryi Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha messo in atto una nuova iniziata per aiutare l'Ucraina, invasa dalla Russia di Putin Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 18 maggio 2022) Andryi, ex attaccante del Milan, ha messo in atto una nuova iniziata per aiutare l', invasa dalla Russia di Putin

Advertising

MediasetTgcom24 : Orban: l'Occidente è in preda a una 'follia suicida' #ucraina - La7tv : #ottoemezzo 'A chi mai volesse allungare la guerra per spezzare le reni a #Putin, io dico che noi non ci siamo perc… - GiovaQuez : Santoro: 'In Italia si pone il problema di un'informazione costruita tutta nell'ottica ucraina. Se Agcom e Parlamen… - teobaratto90 : RT @gloquenzi: Ogni sera, vecchi catorci rigenerati dalla guerra, vomitano il loro disprezzo verso l’Occidente, il loro odio verso l’Ucrain… - stefaniaespos19 : @MediasetTgcom24 mai #Italia ridotta così male a serva di #Putin per pagare in #Rubli il #gas #Russo,mio #voto quel… -