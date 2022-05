Giro d’Italia: Girmay in ospedale, non partecipa alla tappa verso Reggio Emilia (Di mercoledì 18 maggio 2022) Una vittoria storica ieri pomeriggio a Jesi per il ciclismo africano. Mai nella storia del Giro d’Italia e della disciplina era accaduto prima. Biniam Girmay, ciclista eritreo che ha conseguito questo record eccezionale, ha tagliato per primo il traguardo nella tappa partita da Pescara. In volata nei 400 metri finali ha scritto la storia. Ma nei festeggiamenti è arrivato un brutto infortunio che lo tiene lontano dall’appuntamento di oggi della carovana rosa. Il tappo della bottiglia di champagne ha colpito violentemente il suo occhio ed è attualmente ricoverato in ospedale. Ci sono degli accertamenti in corso. (foto@Girod’Italia-Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 18 maggio 2022) Una vittoria storica ieri pomeriggio a Jesi per il ciclismo africano. Mai nella storia dele della disciplina era accaduto prima. Biniam, ciclista eritreo che ha conseguito questo record eccezionale, ha tagliato per primo il traguardo nellapartita da Pescara. In volata nei 400 metri finali ha scritto la storia. Ma nei festeggiamenti è arrivato un brutto infortunio che lo tiene lontano dall’appuntamento di oggi della carovana rosa. Il tappo della bottiglia di champagne ha colpito violentemente il suo occhio ed è attualmente ricoverato in. Ci sono degli accertamenti in corso. (foto@-Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di ...

