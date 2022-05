Futuro Ibrahimovic: il Milan vuole continuare con lui a prescindere dal ruolo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Repubblica scrive del Futuro di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan. Il club rossonero vuole assolutamente tenere lo svedese Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 18 maggio 2022) Repubblica scrive deldi Zlatan, attaccante del. Il club rossoneroassolutamente tenere lo svedese

Advertising

AntoVitiello : #Pioli: 'Last dance #Ibrahimovic a San Siro? Non lo so, mi auguro di no. Lui è un campione, ho una stima smisurata… - PianetaMilan : #Futuro @Ibra_official: il @acmilan vuole continuare con lui a prescindere dal ruolo #ACMilan #Milan #SempreMilan - Maglia_DaCalcio : Il QS titola: 'Ibrahimovic e Perisic, oltre il titolo c'è il futuro' - Milan News - ildiavolo_d : RT @MilanNewsit: Repubblica - Futuro Ibrahimovic: il Milan non vuole mollarlo, in qualunque veste - cmercatoweb : Occhi puntati su Zlatan #Ibrahimovic: dice di no alla Svezia -