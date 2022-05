De Laurentiis annuncia Anguissa | “Ci sarà Mertens | ci parlo a fine campionato”

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Aurelio Deil riscatto di Frankdal Fulham, poi sul rinnovo: “Cistagione“. Il patron del Napoli ha parlato durante la conferenza stampa per la presentazione del ritiro di Dimaro: “resta con noi, sicuramentea Dimaro. Ma non fatemi dire tutte le altre novità che ci saranno“. Insomma il centrocampistariscattato dal Fulham che chiede 15 milioni duro, ma il Napoli potrebbe versare qualcosa in meno. Desul rinnovo diè stato più criptico: “Ci ho già parlato una volta. Ora voglio rivederlo a, quando i giochi saranno fatti. Non voglio che ci siano condizionamenti. Anche ...

Deil riscatto di Anguissa in conferenza stampa Ecco quanto dichiarato nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo di Dimaro - Folgarida: ' Chi è che deve ...Deanche eventi in piazza per 'intrattenere chi verrà a passare dei giorni in Trentino '. Poi il patron del Napoli aggiunge: ' Mi piacerebbe vedere tutti i giornalisti nel rafting.Nel corso di una speciale conferenza stampa, il Napoli ha annunciato come anche nell’estate 2022 il ritiro azzurro sarà a Dimaro, in Trentino. Un ritiro che sarà in pieno mercato, come sottolineato ...Aurelio De Laurentiis annuncia il riscatto di Frank Anguissa dal Fulham, poi sul rinnovo Mertens: "Ci parlo a fine stagione".