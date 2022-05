Dai Maneskin a Dakota Johnson: tutte le star riunite per Gucci (Di mercoledì 18 maggio 2022) Alessandro Michele ha presentato Gucci Cosmogonie, la collezione Resort 2023 che unisce passato, presente e futuro in una location preziosa. E, per l’occasione, ha invitato tantissime star sia italiane che internazionali. Una location preziosa, gli occhi rivolti al cielo per ammirare le stelle nel firmamento della moda mentre in passerella la nuova creazione di Alessandro Michele unisce passato, presente e futuro. Quello proposto dallo stilista di Gucci è un viaggio che attraversa le epoche della storia e della moda. La nuova collezione Gucci Resort 2023 ha scelto come location la Puglia, animando una notte di luna piena al cospetto del Castel del Monte ad Andria. Crediti: Instagram/GucciSi intitola Gucci Cosmogonie ed è un racconto che lo stilista ha voluto regalare ai fashion ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 18 maggio 2022) Alessandro Michele ha presentatoCosmogonie, la collezione Resort 2023 che unisce passato, presente e futuro in una location preziosa. E, per l’occasione, ha invitato tantissimesia italiane che internazionali. Una location preziosa, gli occhi rivolti al cielo per ammirare le stelle nel firmamento della moda mentre in passerella la nuova creazione di Alessandro Michele unisce passato, presente e futuro. Quello proposto dallo stilista diè un viaggio che attraversa le epoche della storia e della moda. La nuova collezioneResort 2023 ha scelto come location la Puglia, animando una notte di luna piena al cospetto del Castel del Monte ad Andria. Crediti: Instagram/Si intitolaCosmogonie ed è un racconto che lo stilista ha voluto regalare ai fashion ...

