Chirurgia | oculisti | Riforma Dm 70 ci penalizza | a rischio interventi salva vista

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos Salute) - Glisul piede di guerra. "L'aggiornamento del decreto ministeriale 70 - che stabilisce gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera - rischia dire ulteriormente l'ca già considerata dal Servizio sanitario nazionale specialità 'elettiva', quindi non prioritaria". E' l'allarme lanciato dalla Soi, la Società oftalmologica italiana, durante il 19esimo Congresso internazionale in programma da oggi al 21 maggio a Roma. "Con 650milaall'anno - ricorda Matteo Piovella, presidente Soi - ladella cataratta è l'intervento maggiormente eseguito nel nostro Paese e che ridà laquando si è in presenza dell'opacizzazione del cristallino. Oggi questa ...

... presidente della Società oftalmologica italiana (Soi) che rappresenta i 7milaitaliani, ... Con 650mila interventi all'anno, Piovella ricorda che ladella cataratta è l'intervento più ...Contemporaneamente, si sta procedendo ad affinare ladel glaucoma con l'utilizzo di ... è infatti in corso una selezione per assumerea tempo indeterminato. I candidati iscritti sono ...Io ritengo che i cittadini debbano conoscere che il livello di bassa qualità della chirurgia oculistica oggi erogata nel nostro Paese è responsabilità di un burocrate poco aggiornato, privo delle ...(Adnkronos) – “L’intervento alla cataratta in Lombardia si può eseguire solo in ospedale, con sale operatorie meno qualificate, con requisiti più bassi e senza anestesisti. Queste condizioni aumentano ...