Basket | playoff Serie A2 2022 | calendario e risultati di tutte le partite

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Ilcon idiledeidellaA2 2021/di. La regular season si è conclusa con la disputa della fase a orologio, per cui è arrivato il momento di pensare alla post season. Sedici squadre coinvolte, ovvero le migliori otto dei gironi Rosso e Verde, divise in due tabelloni, definiti Tabellone Oro e Tabellone Argento, da cui poi usciranno i nomi delle due squadre che verranno promosse inA1, che si sfideranno infine per il titolo di Campione d’Italia diA2. Comincia il sogno per le squadre coinvolte, di seguito idai quarti fino alla finalissima. TABELLONE e ACCOPPIAMENTI PROGRAMMA e TV DEI QUARTI DI FINALE TABELLONE ...

Advertising

Eurosport_IT : La tornata delle gare-2 dei quarti di finale si chiude con la vittoria di Sassari: la serie con Brescia è ora sull'… - sportface2016 : #Basket, gara-2 quarti di finale playoff 2022 #SerieA1: #Sassari batte #Brescia 91-85, cronaca e tabellino - sportface2016 : #Basket #Playoff Serie A2 2022, #Verona accede in semifinale: #Mantova sconfitta 77-61 a gara-5, ecco cronaca e tab… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Basket #LegaA #Playoff #quartidifinale Reagisce #Sassari, che si prende gara-2 superando #Brescia… - sportface2016 : #Basket #Playoff Serie A2 2022, #Pistoia in semifinale: #Cento battuta 64-57 a gara-5, ecco cronaca e tabellino -

... Guido Giovannetti e Denis Quarta, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 18 maggio presso il PalaLeonessa: siamo arrivati a gara - 2 dei quartinel campionato diSerie A1 2021 - 2022 . ...Giorgio Tesi Group Pistoia vola in semifinale deidella Serie A2 2021/2022 di: Tramec Cento sconfitta 64 - 57 nella decisiva gara - 5 dei quarti di finale. Pistoia scende in campo determinata e scappa subito via, gestendo poi il ...BRESCIA - La Dinamo Banco di Sardegna Sassari compie l'impresa e vince gara-2 dei quarti di finale playoff LBA: la squadra di Bucchi, dopo il successo di Brescia in gara 1, batte la Germani 91-85 e ...Si porta in pareggio sull’1-1 la serie tra Brescia e Sassari nel primo turno dei playoff della Serie A di basket. Dopo la prima vittoria lombarda in gara 1, la Dinamo riesce ad espugnare il Pala Leone ...