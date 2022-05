Bancomat | attenti alla nuova truffa | ecco come vi prosciugano il conto

(Di mercoledì 18 maggio 2022) C’è unlegata ai. In pochi minuti possono prosciugarvi l’intero. Milioni e milioni di italiani sono in apprensione. Lapotrebbe generare molti problemi, sia alle banche che ai propri clienti. In questo articolo vi spieghiamo di che cosa si tratta e soprattuttofare per proteggervi daitori. (Continua dopo la foto…)Le truffe aisono sempre più frequenti. Le carte bancarie possono essere clonate da Pos modificati appositamente, ma anche allo sportello della banca. Di recente, però, si è fatta spazio un nuovo tipo di. Si chiama ...

Advertising

InformazioneOggi.it

Bisogna però stareall'eventualità in cui si verifichi per errore un doppio pagamento come ...in cui questo avvenga sono poche ma è bene conoscerle e discriminare un pagamento con...fuori casa perché si è più esposti: Non andare in giro da soli con abiti, gioielli o ... Quando effettuate prelievi alverificate che nessuno si trovi nelle vicinanze e non tenete mai ... Prelevare al bancomat è rischioso, ti rovinano con una molletta: si sono inventati la truffa perfetta Si può acquistare casa senza soldi in banca Ci sono alternative per comprare un immobile senza un grosso anticipo di denaro: dal rent to buy al leasing immobiliare vediamo quali soluzioni scegliere.A partire dall’anno prossimo, tutto il personale compresi i dirigenti dovrà prendere almeno tre settimane di ferie all’anno, di cui almeno una settimana di giorni consecutivi.