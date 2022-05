Auto nel giardino di un asilo | un bimbo morto e 5 feriti

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Un’ha sfondato il reticolato, che faceva da recinzione, della Scuola dell’Infanzia ‘Primo Maggio’ di Pile, frazione di L’Aquila: un bambino di 4 anni è, un altro della stessa età è grave e altri quattro risultano.Questo per ora il bilancio dell’incidente, secondo fonti sanitarie. I bimbi hanno tra i tre e i cinque anni. Tre bimbi sono stati trasportati a Roma: due, portati in elisoccorso, vengono assistiti al policlinico Gemelli mentre un altroviene trasferito all’ospedale pediatrico Bambino Gesù tramite ambulanza. E’ quanto si apprende fa fonti sanitarie. L’ospedale dell’Aquila ha fatto sapere che la vittima di 4 anni è deceduta durante il trasporto in ospedale per il grave trauma subito nonostante le manovre rianimatorie tempestivamente eseguite.Per due gemellini si stanno tutt’ora ...

piombagiardino di un asilo: morto il piccolo Tommaso, 4 anni 'È una tragedia immane che ci lascia sconvolti come sono sconvolti i nostri bambini, anche se non lo danno a vedere. Ora ......ha inoltre adottato una comunicazione per incentivare i cambiamenti comportamentali chebreve ...un'iniziativa legislativa per aumentare la quota di veicoli a emissioni zero nelle flotte di...(LaPresse) Un gruppo di bambini che stavano giocando nel giardino di una scuola dell'infanzia è stato investito da un auto che ha sfondato ...È piombata su una recinzione di un asilo sfondandola. Così sei bambini, dai tre ai cinque anni, sono stati investiti da un’auto che è finita nel giardino della scuola dell’infanzia “1 maggio” a Pile, ...