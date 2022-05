Arrivano nuvole e qualche pioggia

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Mercoledì 18 maggio: insieme a massimo Mazzoleni del Centro meteo lombardo vediamo che tempo farà a Bergamo e in provincia. ANALISI GENERALE Una fascia di alta pressione si estende dall’Italia fino alla Scandinavia e garantirà oggi tempo stabile ed estivo sulla regione Padano-alpina. Il suo dominio sarà temporaneamente disturbato dall’azione di alcune linee di instabilità, pilotate da una depressione sul Nord dell’Atlantico, che avranno effetti sui rilievi lombardi durante la giornata odierna. Mercoledì 18 maggio 2022 Tempo Previsto: A partire dall’alba su Lombardia Est nuvoloso con nubi in graduale addensamento, mentre su Valtellina, Valchiavenna e Lombardia centro-Ovest in parte nuvoloso con ampie schiarite e nubi in aumento solo verso metà giornata: primi rovesci sparsi su Garda, Bresciano, Val di Scalve, Val Cavallina ed Alto Sebino. Dal pomeriggio su Bassa Padana (dal Pavese al ...