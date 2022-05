Aereo precipitato | nessun superstite tra i 132 passeggeri | la terribile ipotesi delle autorità

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 maggio 2022)in Cina. Questa è lanotizia arrivata da noi solo in tarda serata. Parliamo di un fatto non di certo recente, ma del 21 marzo 2022. Solo adesso però veniamo a conoscenza che la responsabilità di quello che è capitato, non è imputabile ad un errore tecnico, bensì ad una persona in particolare. Ci stiamo focalizzando sul famoso Boeing 737-800 della China Eastern (qui quello che è successo la scorsa settimana). Secondo le prime analisi della scatola nera, è stato qualcuno all’interno della cabina di pilotaggio ad aver provocato il disastro che è costato la vita a 132 persone. Per il momento è ancora impossibile da capire se l’incidente sia stato causato per scelta di qualcuno che si trovava nella cabina, di un pilota o di un intruso. A rivelare lo scoop è stato il Wall Street Journal, citando persone a ...