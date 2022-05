West Ham: ingaggio raddoppiato per un giocatore (Di martedì 17 maggio 2022) Dopo le recenti prestazioni, il West Ham ha deciso di raddoppiare lo stipendio di Jarrod Bowen, il cui contratto con gli Hammers scadrà... Leggi su calciomercato (Di martedì 17 maggio 2022) Dopo le recenti prestazioni, ilHam ha deciso di raddoppiare lo stipendio di Jarrod Bowen, il cui contratto con gli Hammers scadrà...

Advertising

sportli26181512 : West Ham: ingaggio raddoppiato per un giocatore: Dopo le recenti prestazioni, il West Ham ha deciso di raddoppiare… - CalcioPillole : #WestHam, forte interesse per #Dennis del #Watford: i dettagli. - h85117849 : liam gallagher qual sua opiniao sobre o penalti perdido do mahrez na partida city x west ham - LucaRuss0 : MERCATO, Luca Pellegrini nel mirino del West Ham - MondoBN : MERCATO, Luca Pellegrini nel mirino del West -