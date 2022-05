Ultime Notizie Roma del 17-05-2022 ore 15:10 (Di martedì 17 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione martedì 18 maggio al microfono Giuliano Ferrigno ottantatreesimo giorno di guerra in Ucraina raggiunto l’accordo su una tregua mariupol sono stati evacuati i primi 274 militari ucraini dell’acciaieria stiamo salvando i nostri ragazzi Chi è fabbisogno di Roy via commentato il presidente dell’Inps che Aggiungendo che ora la massima attività diplomatica continua in altre aree del paese della notte intanto missili contro una base militare non lontano dal confine con la Polonia esplosioni udite Leopoli anche la Svezia ha firmato questa mattina alla domanda di adesione alla Nato risponderemo all’espansione delle Infrastrutture militari avverte Putin e accusando gli Stati Uniti di armi batteriologiche ai fini russi tanto Mosca convocata al Ministero degli Esteri l’ambasciatore della Finlandia cui ha consegnato una ... Leggi su romadailynews (Di martedì 17 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione martedì 18 maggio al microfono Giuliano Ferrigno ottantatreesimo giorno di guerra in Ucraina raggiunto l’accordo su una tregua mariupol sono stati evacuati i primi 274 militari ucraini dell’acciaieria stiamo salvando i nostri ragazzi Chi è fabbisogno di Roy via commentato il presidente dell’Inps che Aggiungendo che ora la massima attività diplomatica continua in altre aree del paese della notte intanto missili contro una base militare non lontano dal confine con la Polonia esplosioni udite Leopoli anche la Svezia ha firmato questa mattina alla domanda di adesione alla Nato risponderemo all’espansione delle Infrastrutture militari avverte Putin e accusando gli Stati Uniti di armi batteriologiche ai fini russi tanto Mosca convocata al Ministero degli Esteri l’ambasciatore della Finlandia cui ha consegnato una ...

