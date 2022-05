Ucraina, il Parlamento marca visita: è ora di mandarlo a casa (Di martedì 17 maggio 2022) Pare più che mai evidente come la comunità internazionale sia di fronte a un bivio di importanza senza precedenti. Infatti, senza retorica e senza esagerazioni, si può affermare che la scelta da compiere riguarda il futuro, nel senso che occorre decidere se un futuro per l’umanità possa esistere oppure no. A quasi tre mesi dalla scelta del governo russo di invadere l’Ucraina è sempre più chiaro come siamo entrati in una fase nuova, forse senza ritorno, della vita internazionale di relazione. Non è inutile chiarire alcuni presupposti di questa nuova fase. C’è da un lato, cronologicamente e logicamente precedente, la scelta degli Stati Uniti e della Nato di giocare la carta Ucraina per indebolire la Russia e cercare in tal modo una rivincita sui numerosi fallimenti subiti in esito alle guerre di aggressione lanciate in vari Paesi (Afghanistan, Iraq, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Pare più che mai evidente come la comunità internazionale sia di fronte a un bivio di importanza senza precedenti. Infatti, senza retorica e senza esagerazioni, si può affermare che la scelta da compiere riguarda il futuro, nel senso che occorre decidere se un futuro per l’umanità possa esistere oppure no. A quasi tre mesi dalla scelta del governo russo di invadere l’è sempre più chiaro come siamo entrati in una fase nuova, forse senza ritorno, della vita internazionale di relazione. Non è inutile chiarire alcuni presupposti di questa nuova fase. C’è da un lato, cronologicamente e logicamente precedente, la scelta degli Stati Uniti e della Nato di giocare la cartaper indebolire la Russia e cercare in tal modo una rivincita sui numerosi fallimenti subiti in esito alle guerre di aggressione lanciate in vari Paesi (Afghanistan, Iraq, ...

Advertising

fattoquotidiano : Conte: “L’Italia ha già fornito armi all’Ucraina, ora porre fine alla guerra. Necessario confronto con Draghi in Pa… - GiovaQuez : Santoro: 'In Italia si pone il problema di un'informazione costruita tutta nell'ottica ucraina. Se Agcom e Parlamen… - MediasetTgcom24 : Nato, il Parlamento finlandese approva l'adesione a larga maggioranza #mariupol - fendente1 : RT @WWFitalia: #Agricoltura: Con il pretesto della #guerra in Ucraina il Parlamento invita il governo ad aprire alla coltivazione di 'nuovi… - Skywalk59735517 : RT @fattoquotidiano: Conte: “L’Italia ha già fornito armi all’Ucraina, ora porre fine alla guerra. Necessario confronto con Draghi in Parla… -