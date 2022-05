Ucraina | a Mariupol evacuazione dall’acciaieria Azovstal

(Di martedì 17 maggio 2022) Kiev – L’operazione di salvataggio dei combattenti ucraini asserragliati nell’acciaieriadiè iniziata. L’è stata avviata dopo che ieri Russia ehanno raggiunto un accordo per permettere ai difensori di Kiev di uscire dallo stabilimento. Secondo i primi dati diffusi dallo Stato maggiore delle forze armate ucraine, sarebbero già stati evacuati 264 combattenti.“I difensori disono gli eroi del nostro tempo, sono per sempre nella storia”, ha affermato lo Stato maggiore ucraino su Facebook, spiegando che tra coloro che hanno lasciato lo stabilimento 53 militari gravemente feriti sono stati condotti in una struttura medica a Novoazovsk, mentre altri 211 difensori sono stati evacuati a Olenivka “attraverso un corridoio umanitario” per poi essere riportati “nel ...

Ieri, intanto è stato comunicato il ritrovamento di una quarta fossa comune a, mentre il sindaco di Kiev avvisa: "Non tornate, la città resta un obiettivo". Sul campo, le forze ucraine ...'L'è stata costretta a scambiare i militari ucraini feriti dall'Azovstal acon prigionieri di guerra russi, poiché non c'era altro modo per salvarli'. Lo ha affermato il viceministro ...Poco prima dello scoppio della guerra in Ucraina si è recato nel Donbass, dove poi è rimasto diversi mesi per raccontare il coflitto principalmente su La 7, Repubblica e Limes. “È stato tra i primi ...Kiev – L’operazione di salvataggio dei combattenti ucraini asserragliati nell’acciaieria Azovstal di Mariupol è iniziata. L’evacuazione è stata avviata dopo che ieri Russia e Ucraina hanno raggiunto ...