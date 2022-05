Tappa nel segno di Scarponi: ricordi lo sketch di Michele col pappagallo Frankie? (Di martedì 17 maggio 2022) La decima Tappa del Giro d'Italia è nel segno di Michele Scarponi. In questo video l'ex ciclista scomparso nel 2017 si allenava con il volatile del vicino e successivamente imitava Nibali Leggi su video.gazzetta (Di martedì 17 maggio 2022) La decimadel Giro d'Italia è neldi. In questo video l'ex ciclista scomparso nel 2017 si allenava con il volatile del vicino e successivamente imitava Nibali

Advertising

RobertoBortone : RT @fam_cristiana: Giornata storica per l’Africa e il #GiroDItalia. Sul traguardo di Jesi vince in volata l’eritreo Biniam #Girmay. È il pr… - ROBZIK : Rettifico: #Girmay non è il primo africano a vincere una tappa del #Giro. Nel 1979 vinse una tappa il sudafricano… - fam_cristiana : Giornata storica per l’Africa e il #GiroDItalia. Sul traguardo di Jesi vince in volata l’eritreo Biniam #Girmay. È… - Sandrino_14 : Comunque non per smontare la gioia dei media ma nel 1979 vinse una tappa il sudafricano Alan van Heerden e anche ne… - RSIsport : ????????? Dopo il giorno di pausa, il Giro d'Italia riparte nel segno dell'eritreo Biniam Girmay, padrone in volata de… -