Spagna, primo via libera del governo al congedo mestruale. "Avanziamo nel femminismo" (Di martedì 17 maggio 2022) Qualche giorno fa l'annuncio della proposta rivoluzionaria. Oggi arriva invece il primo via libera, da parte del Consiglio dei ministri in Spagna, al progetto di legge sui diritti "sessuali e riproduttivi" delle donne, che include, tra le altre cose, anche i congedi mestruali retribuiti. A darne notizia è la ministra delle Pari Opportunità, Irene Montero, che in una conferenza stampa al termine di alcuni giorni di dibattito afferma: "È finito il tempo di andare a lavoro imbottite di pillole e dover nascondere che nei giorni del ciclo patiamo un dolore che ci impedisce di lavorare. Siamo il primo Paese d'Europa a regolamentare permessi speciali temporanei per mestruazioni dolorose pagati interamente dallo Stato". Anche il premier Pedro Sánchez ha voluto esprimere la sua soddisfazione per questo primo

