Soste blu | attivo Easy Park a Monreale

(Di martedì 17 maggio 2022)– L’assessore alla Polizia Municipale Paola Naimi ha dato la comunicazione ufficiale che da oggi aper pianificare e prenotare lee il parcheggio con questo servizio di pagamento tramite app.è un’applicazione, anzi “l’applicazione” leader in Italia e in Europa per quel che concerne la sosta a (live.it)

La Voce di Manduria

Queste ultime permettonobrevi, rendendo superflui grandi pacchi di batteria che risultano ... come la possibilità di accedere alla ZTL e di sostare gratuitamente sui parcheggiIncentivi ...Piazza Grande è tornata dunque ad accogliere una gigantesca folla colorata di giallo,e nero , ... Alle 18 scatterà la "folle corsa" per le vie del centro, con tre, che si concluderà, intorno ... Manduria: Come evitare le strisce blu: anticipazione dell'estate nelle marine di Manduria dalle ore 19 (fino alle 8 di sabato 21) via Ragazzi del 99 (area di sosta in prossimità rotatoria ingresso tangenziale ... via Aconcio e Piazza Centa (solo parcheggi pullman e parcheggi blu centrali).Niente più agevolazioni per chi sosta nelle strisce blu senza regolare ticket o abbonamento: nella giornata di ieri il comandante della polizia locale Pasquale Pugliese ha ...