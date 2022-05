Somme erogate in eccesso dall’Istituzione scolastica: come vanno recuperate? Scarica modello di decreto (Di martedì 17 maggio 2022) Capita, non di rado, la possibilità che, durante il pagamento dei compensi ai dipendenti dell’istituzione scolastica, si verifichino omonimie e meri errori materiali tali da determinare l’erronea attribuzione di Somme a soggetti che non ne avevano diritto. In tali casi, la P.A. ha il dovere di recuperare gli emolumenti indebitamente corrisposti ai dipendenti. Vediamo, dunque, quali adempimenti porre in essere e come procedere qualora ci si presentino dinanzi dinamiche di tal specie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 17 maggio 2022) Capita, non di rado, la possibilità che, durante il pagamento dei compensi ai dipendenti dell’istituzione, si verifichino omonimie e meri errori materiali tali da determinare l’erronea attribuzione dia soggetti che non ne avevano diritto. In tali casi, la P.A. ha il dovere di recuperare gli emolumenti indebitamente corrisposti ai dipendenti. Vediamo, dunque, quali adempimenti porre in essere eprocedere qualora ci si presentino dinanzi dinamiche di tal specie. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Somme erogate in eccesso dall’Istituzione scolastica: come vanno recuperate? Scarica modello di decreto - attilucchese : Raggiungano una intesa tutte le componenti politiche del Parlamento, isolando i 5stelle, per abrogare la legge che… - deontologicus : L’indebito trattenimento di somme erogate dalla controparte al professionista in favore del cliente in esecuzione d… -