Smart collabora con Ald Automotive per un noleggio integrato e digitale

Leggi su ildenaro

(Di martedì 17 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Con l’introduzione della#1, frutto della partnership tra Mercedes-Benz e Geely,ha anticipato le nuove esigenze di mobilità a livello di prodotto e di business, per creare un’efficace customer experience. Come parte fondamentale di questo ecosistema nasce oggi lazione trae ALDche integra nella nuova piattaforma e-commerceil partner finanziario per i servizi dia lungo termine completamente digitali. Un canale di mercato estremamente promettente, cui offrire la risposta più efficace alla domanda di decarbonizzazione della flotta aziendale e, allo stesso tempo, garantire un importante contributo nella riduzione dei costi di esercizio. ALD, partner diper il ...