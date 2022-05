Serie A 2021 2022 | trentottesima giornata | le probabili formazioni

Leggi su sportface

(Di martedì 17 maggio 2022) Ledelladi. Ultimo snodo Scudetto: il Milan fa visita al Sassuolo, l’Inter ospita a San Siro la Sampdoria, con la speranza di non dover lasciare subito lo stadio per dare spazio alla festa dei cugini. Tutto in bilico ancora poi per la zona Europa League e quella retrocessione. Ultimo treno campionato, solo altri 90 minuti. LeATALANTA-EMPOLI FIORENTINA-JUVENTUS GENOA-BOLOGNA INTER-SAMPDORIA LAZIO-HELLAS VERONA SALERNITANA-UDINESE SASSUOLO-MILAN SPEZIA-NAPOLI TORINO-ROMA VENEZIA-CAGLIARI SportFace.