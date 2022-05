Scuola, mobilità docenti 2022: pubblicati i trasferimenti. Come e dove vederli (Di martedì 17 maggio 2022) L’elenco di chi ha ottenuto il trasferimento da oggi si può trovare nell’albo online dell’Ufficio territoriale di destinazione: Scuola di destinazione, tipologia di posto richiesto, punteggio complessivo, eventuali precedenze. Leggi su repubblica (Di martedì 17 maggio 2022) L’elenco di chi ha ottenuto il trasferimento da oggi si può trovare nell’albo online dell’Ufficio territoriale di destinazione:di destinazione, tipologia di posto richiesto, punteggio complessivo, eventuali precedenze.

Advertising

cronacadiroma : Scuola, mobilità docenti 2022: pubblicati i trasferimenti. Come e dove vederli #Docenti #Scuola - infoitinterno : Mobilità scuola 2022/2023: pubblicati gli esiti dei trasferimenti di docenti ed educatori - infoitinterno : Scuola, mobilità docenti 2022: pubblicati i trasferimenti. Come e dove vederli - ilQuaderno : #Istruzione Scuola. Mobilità docenti 2022: pubblicati i trasferimenti - serenel14278447 : Scuola, mobilità docenti 2022: pubblicati i trasferimenti. Come e dove vederli -