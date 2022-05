Advertising

LA NAZIONE

FRANCO: "Il CdA non può essere scollegato dalla proprietà" " Coingas non ha partecipato all'Assemblea di Estra per difendere il ruolo dei comuni aretini e Grazzini era già Consigliere d'...Motivo L'assenza a sorpresa di Francoamministratore unico di Coingas che detiene il 25,... lanomina non decade, manca solo la ratifica". Nella prossima assemblea fissata il 23 e 26 ... Scortecci: "La mia assenza per difendere i comuni aretini in Estra" "Sulle recenti nomine, in società del gruppo, non si è osservata la consuetudine di coinvolgere la rappresentanza della proprietà aretina" ...