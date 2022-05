Saman | tuti rinviati a giudizio | genitori latitanti in Pakistan | zio e cugini

(Di martedì 17 maggio 2022) Lo ha deciso il giudice per l'udienza preliminare. Contro i parenti della ragazza scomparsa procederà con il rito ordinario, il processo a partire dal 10 febbraio del prossimo anno

Caso Saman, tutti a processo i familiari della 18enne pachistana Lo ha deciso il giudice per l'udienza preliminare. Contro i parenti della ragazza scomparsa procederà con il rito ordinario, il processo a partire dal 10 febbraio del prossimo anno. La giovane sparita il 30 aprile del 2021da Novellara. I tre sono imputati di sequestro di persona, omicidio e soppressione di cadavere