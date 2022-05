Roma, lotta tra fratelli per la spartizione del traffico di droga a 'La Rustica': 14 arresti (Di martedì 17 maggio 2022) I carabinieri del Comando provinciale di Roma , su disposizione dei pm della Dda, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 14 persone (6 in carcere e 8 agli ... Leggi su leggo (Di martedì 17 maggio 2022) I carabinieri del Comando provinciale di, su disposizione dei pm della Dda, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 14 persone (6 in carcere e 8 agli ...

Advertising

gualtierieurope : In #ViaCaetani con il Presidente Mattarella per rendere omaggio ad #AldoMoro, un grande uomo di Stato ucciso barbar… - infoitsport : Il passo falso della Roma accende la lotta per l'Europa. Fiorentina, Atalanta e Lazio, tutti gli scenari in due gio… - leggoit : #roma, lotta tra fratelli per la spartizione del traffico di #droga a 'La Rustica': 14 arresti - MCVilla1973 : RT @distefanoTW: Exit è nata 3 mesi fa, ed oggi c’è stato il primo volantinaggio a Roma. Lotta contro tutti i “Green Pass” e gli obblighi v… - krl_roma : @ExiledRomanista @SaverioTolomeo Forse. Però la stagione dice che chi ha usufruito (anche) dei nostri regali ci st… -