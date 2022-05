Presentati programma e squadra di presidenza di Confindustria Bergamo (Di martedì 17 maggio 2022) Il consiglio generale ha approvato le linee guida del programma e la squadra della presidente designata Giovanna Ricuperati Come previsto da Statuto, nella riunione odierna del consiglio generale di Confindustria Bergamo, la Presidente designata per il quadriennio 2022-2026, Giovanna Ricuperati, ha presentato le linee guida del programma e la squadra di presidenza che la affiancherà nel primo biennio di mandato. Nel corso del suo intervento, Giovanna Ricuperati ha sottolineato “di voler proseguire l’importante lavoro svolto dall’associazione, valorizzando ulteriormente il ruolo di Confindustria Bergamo sul territorio e rafforzando, in parallelo, i rapporti associativi”. “Siamo determinati – ha aggiunto – a portare il nostro contributo ... Leggi su lombardiaeconomy (Di martedì 17 maggio 2022) Il consiglio generale ha approvato le linee guida dele ladella presidente designata Giovanna Ricuperati Come previsto da Statuto, nella riunione odierna del consiglio generale di, la Presidente designata per il quadriennio 2022-2026, Giovanna Ricuperati, ha presentato le linee guida dele ladiche la affiancherà nel primo biennio di mandato. Nel corso del suo intervento, Giovanna Ricuperati ha sottolineato “di voler proseguire l’importante lavoro svolto dall’associazione, valorizzando ulteriormente il ruolo disul territorio e rafforzando, in parallelo, i rapporti associativi”. “Siamo determinati – ha aggiunto – a portare il nostro contributo ...

