Oggi 17 maggio | San Pasquale Baylon | Perché è considerato il protettore delle donne?

(Di martedì 17 maggio 2022) Religioso dell’Ordine dei Frati Minori, venera in modo costante e fervido, per tutta la sua vita, la Santa Eucarestia. Il suo dimostrarsi sempre, e verso tutti, benevolo e premuroso, lo ha portato ad esser già un Santo in vita. Una vocazione sin da piccolo che lo portò ad imparare a leggere da autodidatta, attraverso un L'articolo17, Sanil? proviene da La Luce di Maria.

Advertising

teatrolafenice : Oggi è il nostro compleanno: 230 anni! Il 16 maggio 1792, dopo un paio d’anni di lavori e uno di progetti, nascevam… - SassuoloUS : #SassuoloMilan si giocherà domenica 22 Maggio alle ore 18. Tutte le informazioni relative alla prevendita dei big… - sebmes : Il 9 maggio 1978 l’assassinio per mano brigatista di Aldo Moro. Molti di quelli che allora dicevano “Né con lo Sta… - francang1950 : RT @Giulio_Firenze: Oggi, 16 maggio, raggiunti i 30 °C al Nord, punte di 27-28 °C sulle regioni centrali. Negli ultimi 3 giorni a Milano ma… - Doctor20207 : RT @Giulio_Firenze: Oggi, 16 maggio, raggiunti i 30 °C al Nord, punte di 27-28 °C sulle regioni centrali. Negli ultimi 3 giorni a Milano ma… -

E senon c'è più quest'obbligo lo dobbiamo solo alla Cassazione e alla Corte costituzionale ... In questo direzione va anche l'iniziativa del Comune di Milano che lunedì 16ha approvato una ...All interno di un Wired Next Fest centrato sul futuro della democrazia, il 28a Firenze , non possono mancare i grandi temi e i protagonisti del mondo della scienza e dell ...sembrascontato,...Per promuovere l’arrivo della bella stagione Suzuki ha introdotto una serie di vantaggi per chi si avvicinerà al mondo delle due ruote in sella ad una delle sue moto. Si tratta principalmente di super ...I Marinai d’Italia, Gruppo di Reggio Calabria, presentano Il Mare di Ulisse - Sea Schools Show, un evento artistico-culturale realizzato da tre Istituti superiori statali, l’ITT Panella-Vallauri, l’IT ...