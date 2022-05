Milan a un passo dal sogno tricolore

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 17 maggio 2022) . Battuta l’Atalanta, alla squadra di Pioli manca solo più un punto per cucire lo scudetto al petto sulla maglia della prossima stagione. Leão e Theo Hernandez hanno siglato le reti del successo rossonero. Ora, domenica, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, ilaffronterà il Sassuolo per gli ultimi novanta minuti del campionato. Venezia e Genoa retrocedono nella serie cadetta, mentre la Lazio conquista uno dei due posti disponibili per la prossima Europa League. : manca solo più un punto Alla squadra di Pioli manca solo più un punto per conquistare il suo 19° titolo della Storia. Ilè proprio ad undal. Il popolo rossonero è in fibrillazione per questo successo che manca dalla bacheca di Casada undici anni. Della sua Storia, forse, è uno dei ...