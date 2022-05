Lyudmyla Denisova, chi è l’ex ministra e commissario per i diritti umani dell’Ucraina? (Di martedì 17 maggio 2022) Chi è Lyudmyla Denisova, l’ex ministra e commissario per i diritti umani dell’Ucraina che denuncia i crimini compiuti dai russi nel Paese? Lyudmyla Denisova, chi è l’ex ministra dell’Ucraina? Lyudmyla Denisova è nata il 6 luglio 1960 in Russia. Dopo aver conseguito la laurea in legge nel 1995, ha cominciato a lavorare dapprima come insegnante e successivamente presso il tribunale provinciale di Akhangelsk. Nel 1989, si è trasferita in Ucraina, dove è diventata assistente legale per il Comitato Provinciale Crimeano d’Ucraina. La carriera politica di Denisova ha avuto inizio nel 1998, quando è stata nominata ministro ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 17 maggio 2022) Chi èper iche denuncia i crimini compiuti dai russi nel Paese?, chi èè nata il 6 luglio 1960 in Russia. Dopo aver conseguito la laurea in legge nel 1995, ha cominciato a lavorare dapprima come insegnante e successivamente presso il tribunale provinciale di Akhangelsk. Nel 1989, si è trasferita in Ucraina, dove è diventata assistente legale per il Comitato Provinciale Crimeano d’Ucraina. La carriera politica diha avuto inizio nel 1998, quando è stata nominata ministro ...

