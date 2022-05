Louis Vuitton, la sfilata Cruise in California nel tempio della ricerca anti-Covid è una visione: gli abiti si fondono con il tramonto (Di martedì 17 maggio 2022) Zitti tutti, sfila Lui! In tutta la sua magnificenza. E il parterre si illumina d’immenso. E’ una visione quando appare all’orizzonte. Il cielo si colore in tutte le sfumature del tramonto che vanno dal rosa all’indico fino all’ arancione accesissimo. Sembra di essere sulla via del’Eden dove maturano i frutti più preziosi della vita. Siamo a San Diego in California e Nicolas Ghesquière, lo stilista principe della Louis Vuitton, si affida, per svelare la Collezione Crociera 2023, al Salk Institute, il laboratorio dedicato alla ricerca biomedica, tra i migliori del mondo, come testimoniano i sei premi Nobel vinti e il contributo dai suoi scienziati nello studio dei vaccini anti-Covid. Ma il Salk Institute è anche uno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Zitti tutti, sfila Lui! In tutta la sua magnificenza. E il parterre si illumina d’immenso. E’ unaquando appare all’orizzonte. Il cielo si colore in tutte le sfumature delche vanno dal rosa all’indico fino all’ arancione accesissimo. Sembra di essere sulla via del’Eden dove maturano i frutti più preziosivita. Siamo a San Diego ine Nicolas Ghesquière, lo stilista principe, si affida, per svelare la Collezione Crociera 2023, al Salk Institute, il laboratorio dedicato allabiomedica, tra i migliori del mondo, come testimoniano i sei premi Nobel vinti e il contributo dai suoi scienziati nello studio dei vaccini. Ma il Salk Institute è anche uno ...

