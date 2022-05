Lo scudetto del '99 ispira il Milan: così si vince all'ultimo sprint (Di martedì 17 maggio 2022) Il Milan che vinse lo scudetto all'ultima giornata il 23 maggio 1999 fece festa grazie a sette vittorie consecutive. Il Milan di questi giorni è arrivato a cinque successi di fila. Domenica 22 maggio, ... Leggi su gazzetta (Di martedì 17 maggio 2022) Ilche vinse loall'ultima giornata il 23 maggio 1999 fece festa grazie a sette vittorie consecutive. Ildi questi giorni è arrivato a cinque successi di fila. Domenica 22 maggio, ...

Advertising

Gazzetta_it : Inzaghi sa come si fa: lo zampino di Simone nei due clamorosi ribaltoni del Terzo Millennio #Inter - FcInterNewsit : CdS - Orsato, la peggior gara di sempre: gol del Milan irregolare, errore che indirizza pesantemente la corsa scude… - anperillo : “Per capire questa città bisogna averla vissuta come abbiamo fatto noi ai nostri tempi. Per questo quando ognuno de… - sportli26181512 : Lo scudetto del '99 ispira il Milan: così si vince all'ultimo sprint: Lo scudetto del '99 ispira il Milan: così si… - sportli26181512 : Milano prepara la festa: rossoneri al Mapei, nerazzurri a San Siro. E poi...: Milano prepara la festa: rossoneri al… -