Lazio, allarme cyber security: respinto attacco hacker al sito del Campidoglio (Di martedì 17 maggio 2022) allarme cyber security nel Lazio. È stato infatti respinto ieri, lunedì 16 maggio, un attacco hacker che ha preso di mira il sito istituzionale del Campidoglio. Infatti, poco dopo aver preso di mira il portale della Polizia di Stato è toccato proprio al Campidoglio. Leggi anche: Recup Lazio non funziona, impossibile prenotare visite mediche per via dell’attacco informatico: ecco quando torna disponibile il servizio allarme cyber security nel Lazio: i precedenti I fatti sono avvenuti ieri mattina, quando gli hacker di Killnet hanno cercato di colpire il sito istituzionale. Dopo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 17 maggio 2022)nel. È stato infattiieri, lunedì 16 maggio, unche ha preso di mira ilistituzionale del. Infatti, poco dopo aver preso di mira il portale della Polizia di Stato è toccato proprio al. Leggi anche: Recupnon funziona, impossibile prenotare visite mediche per via dell’informatico: ecco quando torna disponibile il servizionel: i precedenti I fatti sono avvenuti ieri mattina, quando glidi Killnet hanno cercato di colpire ilistituzionale. Dopo ...

