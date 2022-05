Inter, giornata di divertimento per Perisic: a Gardaland con i figli (Di martedì 17 maggio 2022) Ivan Periši? a Gardaland con la famiglia. Il giocatore dell’Inter, fresco vincitore della Coppa Italia, ha passato una giornata di relax con i figli Manuela e Leonardo ed un amico nel celebre parco divertimenti. Il gruppo ha provato la nuova attrazione Jumanji the Adventure, prima e unica al mondo tematizzata Jumanji, per poi rinfrescarsi a bordo di Colorado Boat, Fuga da Atlantide e Jungle Rapids. Periši? ha poi avuto modo di rilassarsi sulle attrazioni family più iconiche, come Mammut, ma anche di scoprire la colorata area Fantasy Kingdom. Inoltre, il calciatore ha potuto scoprire la Miniland di LEGOLAND Water Park Gardaland. Si tratta di un’area in cui sono stati riprodotti con milioni di mattoncini LEGO i monumenti italiani più iconici. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Ivan Periši? acon la famiglia. Il giocatore dell’, fresco vincitore della Coppa Italia, ha passato unadi relax con iManuela e Leonardo ed un amico nel celebre parco divertimenti. Il gruppo ha provato la nuova attrazione Jumanji the Adventure, prima e unica al mondo tematizzata Jumanji, per poi rinfrescarsi a bordo di Colorado Boat, Fuga da Atlantide e Jungle Rapids. Periši? ha poi avuto modo di rilassarsi sulle attrazioni family più iconiche, come Mammut, ma anche di scoprire la colorata area Fantasy Kingdom. Inoltre, il calciatore ha potuto scoprire la Miniland di LEGOLAND Water Park. Si tratta di un’area in cui sono stati riprodotti con milioni di mattoncini LEGO i monumenti italiani più iconici. SportFace.

Advertising

Gazzetta_it : Inzaghi sa come si fa: lo zampino di Simone nei due clamorosi ribaltoni del Terzo Millennio #Inter - Inter : ?? | ANTICIPI E POSTICIPI Aggiornamento sull’ultima giornata di Campionato di @SerieA ???? - sportface2016 : #Inter, giornata di divertimento per Ivan #Perisic: a #Gardaland con i figli - casarinale58 : A fine giornata parliamo di #Perisic e #Calciomercato , ricordiamoci che i procuratori lanciano l’esca per un Titul… - smgii1908 : Ma perché l'unico modo per rendere accattivante il finale di campionato (per media e imparziali) è che il Sassuolo… -