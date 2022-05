È arrivato il momento di rivendicare le borsette false che non possiamo permetterci (Di martedì 17 maggio 2022) Il primo falso fu alle medie. Me lo regalò la zia F., che restò la mia zia preferita nonostante l’umiliazione cui mi sottopose. Pensava di fare una cosa innocente, lei. Pensava che regalarmi un’imitazione del secchiello di Louis Vuitton che tanto bramavo fosse una cosa accettabile. Vorrai mica regalare un vero secchiello di Vuitton a una bambina, ha dodici anni, mica puoi regalarle una borsa da milioni, mica è la figlia dell’imperatore della Cina (oggi si direbbe: la figlia d’una Kardashian). A posteriori la capisco, oggi che le più eroiche tra le madri mi sembrano quelle che negano il cellulare ai figli, i quali già a sette anni (ma forse parecchio prima) vivono la mancanza di iPhone come un abuso per il quale chiamare il Telefono Azzurro. Quello che non sapeva la zia F. era quanto fossero stronze le bambine delle scuole private, oltretutto scuole private di preti che ti facevano ... Leggi su linkiesta (Di martedì 17 maggio 2022) Il primo falso fu alle medie. Me lo regalò la zia F., che restò la mia zia preferita nonostante l’umiliazione cui mi sottopose. Pensava di fare una cosa innocente, lei. Pensava che regalarmi un’imitazione del secchiello di Louis Vuitton che tanto bramavo fosse una cosa accettabile. Vorrai mica regalare un vero secchiello di Vuitton a una bambina, ha dodici anni, mica puoi regalarle una borsa da milioni, mica è la figlia dell’imperatore della Cina (oggi si direbbe: la figlia d’una Kardashian). A posteriori la capisco, oggi che le più eroiche tra le madri mi sembrano quelle che negano il cellulare ai figli, i quali già a sette anni (ma forse parecchio prima) vivono la mancanza di iPhone come un abuso per il quale chiamare il Telefono Azzurro. Quello che non sapeva la zia F. era quanto fossero stronze le bambine delle scuole private, oltretutto scuole private di preti che ti facevano ...

AmiciUfficiale : È arrivato il momento per Alex di cantare 'Like i would'! Per votare per lui manda un sms al 477.000.1 indicando il… - AmiciUfficiale : Per Luigi è arrivato il momento di far sentire la sua 'Tondo'! Per votare per lui manda un sms al 477.000.1 indican… - DSantanche : Clamorosa figuraccia del #Pd che in un manifesto confonde #Barletta con #Trani. Si dice che 'Chi va con lo zoppo im… - BubaBubmar : Poi non manca cazzaro verde che dice che sono 2 mesi che lavora alla pace e che arrivato il momento di aver un ruol… - figliodellansia : sto morendo di caldo, mi sa che è arrivato il momento di abbandonare i vestiti invernali -