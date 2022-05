“Don Matteo 13”, su Rai1 stasera e giovedì gli ultimi 4 episodi (Di martedì 17 maggio 2022) “Don Matteo 13”: la fiction sta quasi per raggiungere il suo epilogo su Rai1. Gli ultimi 4 episodi della serie più amata di sempre usciranno il martedì ed il giovedì della medesima settimana. Raoul Bova, il nuovo protagonista nei panni di Don Massimo, in quella settimana apparirà in tv anche in una nuova produzione. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.



"Don Matteo 13" è la nuova stagione di una delle fiction più amate di sempre dal pubblico italiano. Purtroppo, però, si sta per raggiungere un epilogo, infatti mancano solamente pochi episodi prima che andremo a scoprire quale piega prenderanno più chiaramente le varie vicende della storia. L'ultima puntata andata in onda, la sesta, è andata in onda il 5 maggio scorso, dopodiché la serie tv è stata messa ...

