Del Fes Avellino, salvezza alla portata: irpini sul 2-0 contro Forio (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – La Delfes Avellino fa sua gara 2 dei playout contro Forio Basket. La squadra di coach Giovanni Benedetto batte gli isolani con il punteggio finale di 75-61 sui legni del Pala del Mauro. Successo chiave per blindare la Serie B per la truppa irpina. Venerdì si torna in campo al “Pala Barbuto”. Tra i protagonisti di serata spicca Giovanni Carenza autore di 26 punti. Non bastano i 18 punti di Jakov Milosevic per la squadra guidata dal coach Antonio Carone. Al termine della gara, Benedetto ha fatto il punto: “Abbiamo tre gare per chiudere la serie a nostro favore – sottolinea – Ora ne manca ancora una da vincere e non c’è nulla da festeggiare per ora. Vanno fatti i complimenti ai miei giocatori e speriamo con lo staff di recuperare qualche elemento atleticamente. Venerdì abbiamo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– La Delfesfa sua gara 2 dei playoutBasket. La squadra di coach Giovanni Benedetto batte gli isolani con il punteggio finale di 75-61 sui legni del Pala del Mauro. Successo chiave per blindare la Serie B per la truppa irpina. Venerdì si torna in campo al “Pala Barbuto”. Tra i protagonisti di serata spicca Giovanni Carenza autore di 26 punti. Non bastano i 18 punti di Jakov Milosevic per la squadra guidata dal coach Antonio Carone. Al termine della gara, Benedetto ha fatto il punto: “Abbiamo tre gare per chiudere la serie a nostro favore – sottolinea – Ora ne manca ancora una da vincere e non c’è nulla da festeggiare per ora. Vanno fatti i complimenti ai miei giocatori e speriamo con lo staff di recuperare qualche elemento atleticamente. Venerdì abbiamo ...

