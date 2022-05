Data Governance Act, via libera dal Consiglio UE alla nuova legge sul riutilizzo dei dati (Di martedì 17 maggio 2022) Il Data Governance Act, le cui norme diverranno applicabili 15 mesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento , 20 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, rappresenta uno dei pilastri ... Leggi su cybersecurity360 (Di martedì 17 maggio 2022) IlAct, le cui norme diverranno applicabili 15 mesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento , 20 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, rappresenta uno dei pilastri ...

