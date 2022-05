Contagi di oggi | il bollettino del 17 maggio 2022

(Di martedì 17 maggio 2022)diin Italia: appuntamento quotidiano con ildella Protezione Civile e del Ministero della Salute. Stando ai dati di, 17, aggiornati alle 23:59 di ieri, ida Covid-19 in Italia sono 44.489 mentre 148 sono i decessi. In terapia intensiva sono ricoverati 337 pazienti mentre i guariti sono 59.720. Il tasso di positività è del 13,3% (in leggero aumento rispetto al 13% di ieri). Segui ZON.IT su Google News.

Il report quotidiano di17 maggio segnala l'andamento ancora una volta in diminuzione del Covid - 19 nel nostro Paese. Detto dei quasi 45mila, a fronte di 335.217 tamponi - test rapidi ...Gli attualmente positivi sono37.488, - 1,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 435 (11 in meno rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (3 in meno). Sono 6 i decessi: 2 uomini e 4 donne ...Covid, il bollettino di oggi 17 maggio 2022: Sono 44.489 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.668. Le vittime sono ...VALLE DEL SERCHIO – Ecco i consueti aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest. I nuovi casi positivi, dal 10 al 16 maggio sono stati 5.120, con 98 comuni coinvolti. Nei ...