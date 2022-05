Claudio Cancelli, sindaco simbolo della pandemia, si fa da parte: “Spazio a volti nuovi” (Di martedì 17 maggio 2022) Nembro. Nei drammatici giorni della primavera 2020, Claudio Cancelli è stato un simbolo: il sindaco di Nembro era un po’ il sindaco di tutta l’Italia martoriata dal Covid. Lui, che al telefono sosteneva ad uno ad uno i suoi concittadini terrorizzati, ammalati, preoccupati; che ogni giorno registrava un messaggio vocale per rincuorare la popolazione; che ha assistito, a distanza e impotente, alla morte di 188 nembresi in soli 40 giorni. Nel 2021 anche lui è stato colpito dal coronavirus, rimanendo comunque saldo al timone del paese. Primo cittadino da ormai 10 anni, quindi non più ricandidabile, ha deciso di non comparire nemmeno nella lista Paese Vivo, che alle amministrative del prossimo 12 giugno sostiene il candidato Gianfranco Ravasio. sindaco, come mai questa ... Leggi su bergamonews (Di martedì 17 maggio 2022) Nembro. Nei drammatici giorniprimavera 2020,è stato un: ildi Nembro era un po’ ildi tutta l’Italia martoriata dal Covid. Lui, che al telefono sosteneva ad uno ad uno i suoi concittadini terrorizzati, ammalati, preoccupati; che ogni giorno registrava un messaggio vocale per rincuorare la popolazione; che ha assistito, a distanza e impotente, alla morte di 188 nembresi in soli 40 giorni. Nel 2021 anche lui è stato colpito dal coronavirus, rimanendo comunque saldo al timone del paese. Primo cittadino da ormai 10 anni, quindi non più ricandidabile, ha deciso di non comparire nemmeno nella lista Paese Vivo, che alle amministrative del prossimo 12 giugno sostiene il candidato Gianfranco Ravasio., come mai questa ...

