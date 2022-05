Carnevali: «Ci siamo tolti soddisfazioni contro Juve, Milan e Inter» (Di martedì 17 maggio 2022) Le parole dell’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, a lato della presentazione della Generazione S Giovanni Carnevali ha parlato al termine del convegno Un anno di Generazione S. e ha detto la sua su vari argomenti: dallo sviluppo del suddetto progetto alla sfida con il Milan e il mercato. «Questo progetto è nato un anno fa e siamo molto soddisfatti ma dobbiamo fare molte altre cose, abbiamo idee e voglia di fare, con voglia di collaborare con squadre dilettanti e scuole. Abbiamo richieste importanti in giro per l’Europa e per il mondo, questo può essere d’aiuto per questo progetto, che è anche etico e sociale» SFIDA CON IL Milan – «Non mi manca mai nulla, appena terminiamo qualcosa di importante come la gara di domenica ci saranno le finali Primavera. C’è grande ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 maggio 2022) Le parole dell’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni, a lato della presentazione della Generazione S Giovanniha parlato al termine del convegno Un anno di Generazione S. e ha detto la sua su vari argomenti: dallo sviluppo del suddetto progetto alla sfida con ile il mercato. «Questo progetto è nato un anno fa emolto soddisfatti ma dobbiamo fare molte altre cose, abbiamo idee e voglia di fare, con voglia di collaborare con squadre dilettanti e scuole. Abbiamo richieste importanti in giro per l’Europa e per il mondo, questo può essere d’aiuto per questo progetto, che è anche etico e sociale» SFIDA CON IL– «Non mi manca mai nulla, appena terminiamo qualcosa di importante come la gara di domenica ci saranno le finali Primavera. C’è grande ...

