Bper Banca assegna il premio ‘Restart Italy’ a tre pmi toscane (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono tre le pmi toscane ad aver ricevuto il premio ‘Restart Italy’, istituito da Bper Banca con l’obiettivo di valorizzare le storie imprenditoriali della piccola e media impresa italiana, capaci di distinguersi grazie a un profondo spirito di innovazione e sviluppo, in un momento particolare come quello attuale tra crisi globale e opportunità offerte dal Pnrr. Le aziende premiate sono: Matec, attiva nella progettazione e realizzazione di impianti di depurazione e filtrazione dell’acqua, è stata fondata nel 2003 dai soci Matteo Goich e Massimo Bertolucci. Nel 2014 si è trasferita in una nuova sede a Massa, nel cuore dell’area industriale Apuana. Ad oggi è presente all’estero con oltre 250 impianti di depurazione 100% made in Italy; Weco, con base a Firenze, progetta e ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono tre le pmiad aver ricevuto il, istituito dacon l’obiettivo di valorizzare le storie imprenditoriali della piccola e media impresa italiana, capaci di distinguersi grazie a un profondo spirito di innovazione e sviluppo, in un momento particolare come quello attuale tra crisi globale e opportunità offerte dal Pnrr. Le aziende premiate sono: Matec, attiva nella progettazione e realizzazione di impianti di depurazione e filtrazione dell’acqua, è stata fondata nel 2003 dai soci Matteo Goich e Massimo Bertolucci. Nel 2014 si è trasferita in una nuova sede a Massa, nel cuore dell’area industriale Apuana. Ad oggi è presente all’estero con oltre 250 impianti di depurazione 100% made in Italy; Weco, con base a Firenze, progetta e ...

Advertising

fisco24_info : Bper Banca assegna il premio 'Restart Italy' a tre pmi toscane: (Adnkronos) - Sono tre le pmi toscane ad aver ricev… - EnricoFranchi15 : lo spot che avevo visto in televisione che c'era l'anno scorso di BPER banca non mi dava impressione anche se usava… - srossetti17 : RT @GruppoBPER_PR: Per il mese europeo della #diversità #BPERBanca dà il via a “A PARI MERITO WEEK!”???????? : dal 16 al 20 maggio sotto i rif… - cciaaumbria : Investiamo nel futuro dei nostri ragazzi! Università degli Studi di Perugia, Università Politecnica delle Marche,… - cristinasolmi : RT @GruppoBPER_PR: Per il mese europeo della #diversità #BPERBanca dà il via a “A PARI MERITO WEEK!”???????? : dal 16 al 20 maggio sotto i rif… -